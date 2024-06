210 anni fondazione Arma carabinieri, celebrazioni nell'Isola

L'Arma dei carabinieri festeggia i 210 anni dalla sua fondazione, avvenuta a Torino nel lontano 1814. Come da tradizione, il 5 giugno - data in cui la Benemerita fu insignita della prima medaglia d'Oro al Valor Militare - la ricorrenza viene celebrata nei Comandi provinciali di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano.

A Sassari i carabinieri hanno festeggiato l'anniversario tra la gente. Per volere del comandante provinciale, Massimiliano Piricchiazzi, la cerimonia si è svolta in piazza Madonna del Latte dolce, quartiere popolare e periferico. "Ciò a testimoniare la vicinanza dell'Arma a tutti i cittadini, senza distinzione. Le periferie delle città, cosi come le province, sono da sempre i territori dove l'istituzione è caposaldo di legalità, spesso in maniera esclusiva, rappresentando per i cittadini l'unico punto di riferimento", è stato spiegato.

La cittadinanza ha risposto affollando la piazza e applaudendo i militari. Nel corso della cerimonia sono stati premiati alcuni carabinieri che si sono distinti per le azioni compiute in servizio.

Un encomio è stato concesso dal Comando Legione Carabinieri Sardegna al tenente colonnello Diego Polio, comandante del Reparto operativo del Comando provinciale, insieme al vice brigadiere Lorenzo Piga e agli appuntati scelti qualifica speciale Francesco Cocco, Salvatore Chessa e Nicola Urru, per un'operazione nel centro storico di Sassari con cui hanno arrestato un pregiudicato per tentato omicidio.

A Nuoro, al comando del colonnello Elvio Sabino Labagnara, i militari e le autorità si sono riuniti nella centrale Piazza Vittorio Emanuele per celebrare l'evento. Alla cerimonia è stato schierato un "reparto misto" di formazione, composto dai militari dei vari reparti alle dipendenze del Comando provinciale. Allestita anche un'area con i mezzi, gli equipaggiamenti in dotazione e un gazebo informativo con veri e propri cimeli storici. Inoltre, sono state consegnate alcune ricompense al personale particolarmente distintosi nell'attività di servizio.

A Cagliari la cerimonia si terrà questa sera, alle 18.30, nella Caserma Zuddas.



