Sbarra, 'serve un nuovo statuto per i lavoratori'

"È necessario contrattare un nuovo statuto della persona nel mercato del lavoro che aiuti a fare formazione e che avvicini scuola, impresa e lavoro". Lo sostiene il segretario generale confederale nazionale della Cisl, Luigi Sbarra, a Sassari per i lavori del congresso provinciale. "Il Paese registra dati positivi per l'occupazione, con una crescita del lavoro a tempo indeterminato, ma serve un forte investimento sulle politiche attive, sulle competenze - continua - Siamo di fronte a una crisi delle competenze. Migliaia di imprese cercano e non trovano manodopera qualificata e alte professionalità: serve un salto culturale".



