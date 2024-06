Salicoltura, nasce progetto di valorizzazione nell'Isola

Un progetto di valorizzazione nazionale della salicoltura "L'agricoltura coltiva il sale". È stato elaborato da Confagricoltura e Saline marine italiane ed è stato presentato oggi nelle Antiche officine della Salina Conti Vecchi di Macchiareddu ad Assemini.

Primo traguardo da raggiungere: dimostrare che la coltivazione del sale marino è assimilata all'attività agricola, dando così riconoscimento a un comparto che opera nella salvaguardia del territorio, dell'ambiente e dell'ecosistema producendo un elemento naturale di grande valore nutrizionale.

L'obiettivo finale è quello di definire una legge che fissi i criteri normativi per assimilare la salicoltura marina con l'attività agricola.

Tra i firmatari, oltre a Confagricoltura, ci sono le società di gestione delle Saline di mare italiane Atisale Spa (Puglia e Sardegna); Sosalt Spa e Isola Longa in Sicilia; Saline Ing.

Luigi Conti Vecchi in Sardegna; Parco della Salina di Cervia in Emilia-Romagna. Come sostenitori partecipano inoltre le saline di Trapani Oro di Sicilia, Ettore e Infersa e Isola di Calcara.

In campo la Salina di Sant'Antioco, con una estensione di circa 1500ettari e una produzione annua di 180mila tonnellate destinate in buona parte all'uso industriale. E la Salina Ing.

Luigi Conti Vecchi, nella laguna di Santa Gilla a Cagliari, con quasi 2800ettari di estensione.

Il sito è affidato dal 2017 al FAI (Fondo Ambientale Italiano). Presente anche la presidente della Regione Alessandra Todde. "Un progetto importante, un passo necessario per la nostra isola- ha detto- la Regione è al fianco di questo settore strategico che deve creare ancora più valore, sviluppo e soprattutto occupazione".

Paolo Mele, presidente di Confagricoltura Sardegna ha sottolineato che "alcune aree del sud Sardegna rappresentano ancora oggi, dopo secoli di lunga tradizione, le realtà a maggior vocazione produttiva d'Italia: ecco perché il progetto di valorizzazione che, come Confagricoltura, stiamo portando avanti sul piano nazionale punta, in un futuro non troppo lontano, a inserire questo tipo di comparto all'interno delle attività agricole".



