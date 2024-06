Nuoro, in consiglio comunale regna ancora l'incertezza

Regna ancora l'incertezza nel consiglio comunale di Nuoro, riunitosi questo pomeriggio per dare un'ultima chance alla legislatura del sindaco dimissionario Andrea Soddu.

Il presidente del consiglio Sebastian Cocco e i suoi due vice, Angelo Arcadu e Narciso Guria, si sono dimessi in apertura della seduta. Cocco ha manifestato tutta la sua contrarietà alla proposta fatta ieri nella conferenza dei capigruppo dal centrodestra: tenere in sella Soddu con alcuni punti programmatici da portare avanti con una giunta di larghe intese, sino alla primavera del 2025. A patto però che partecipino tutti i partiti. In questo modo oggi, secondo il centrodestra, si potrebbe votare il bilancio di previsione e il sindaco ritirerebbe così le dimissioni impedendo l'arrivo di un commissario.

"Noi non abbiamo intenzione di fare una maggioranza purché sia e per fare cosa non si capisce" ha detto Cocco, esponente del campo largo, declinando la proposta. "Come centrodestra abbiamo fatto una proposta in linea col pensiero di tanti nuoresi che non vogliono un commissario nominato dal campo largo che ha vinto le regionali - ha sottolineato Angelo Arcadu (Fi) -. Sarebbe una nomina politicizzata della quale non abbiamo fiducia. Per questo, con tutte le cose urgenti che ci sono da fare, abbiamo pensato di portare questa legislatura alla scadenza naturale nel 2025".

Il consiglio prosegue con tanti iscritti a parlare prima di sottoporre al voto il bilancio di previsione. Dopo un mese di sabbie mobili, con un consiglio che ha bocciato il bilancio e con due votazioni nulle, la situazione di stallo non sembra sbloccarsi. Solo nelle prossime ore si saprà se Soddu tornerà in sella o se arriverà il commissario straordinario.



