Niente ambulanti ad Ateneika, panini lanciati alla Regione

Panini lanciati nel cortile davanti all'assessorato regionale della Cultura e spettacoli. E' la clamorosa protesta degli ambulanti che da stamattina non possono più vendere i loro prodotti a Sa Duchessa in occasione della manifestazione Ateneika.

Concerti e feste stanno richiamando migliaia di ragazzi. Gli ambulanti hanno lavorato i primi tre giorni. Ma stamattina è arrivata - raccontano - la visita della polizia municipale. Con l'invito ad abbandonare le postazioni.

"Ci dicono che l'area non è idonea - protesta uno di loro - ma allora dovrebbe essere vietata a tutti: invece passa tanta gente, parcheggio, addirittura ieri stavano mangiando con un tavolino. Ci hanno sempre dato le concessioni in quell'area. Non capiamo il perché di questo diniego".

Gli ambulanti ora stanno chiedendo un incontro con gli uffici: "Vogliamo capire perché e da dove arriva questo no".

Se il no dovesse essere confermato, gli ambulanti sono pronti a protestare con i furgoni davanti all'ingresso di Ateneika.





