L'Università di Cagliari forma i comunicatori del futuro

I comunicatori del futuro muovono i primi passi. Così potrebbero essere definiti gli studenti del corso magistrale in Giornalismo e informazione web dell'Università degli studi di Cagliari.

Il primo anno accademico si avvia alla conclusione e oggi i ragazzi della classe del Laboratorio di Comunicazione giornalistica e copywriting hanno presentato a una commissione composta da giornalisti e professionisti dell'informazione alcuni servizi per un ipotetico telegiornale ideati, scritti e montati da loro.

Un lavoro definito dagli stessi studenti impegnativo, difficile ed entusiasmante, una prima esperienza di giornalismo multimediale, che sta alla base proprio della nascita di un corso di laurea che ha l'ambizione di voler formare i cronisti del futuro.

"La domanda di informazione - ha evidenziato Marco Pignotti, coordinatore del corso di laurea - è esponenzialmente aumentata nell'ultimo decennio, complice anche la pandemia. Assistiamo a una sovrapproduzione di informazione, ma così come aveva previsto McLuhan questo è ormai sinonimo di disinformazione".

Per questa ragione è necessario che i giornalisti del futuro siano capaci di dominare le nuove tecnologia e conoscere gli elementi fondamentali della corretta informazione. "L'obiettivo di questa magistrale è di coniugare il vecchio con il nuovo - ha detto ancora Pignotti - fornendo ai nostri studenti tutti gli strumenti possibili per acquisire una solidissima capacità di far interagire il testo con il contesto".

Durante il primo anno accademico gli studenti si sono cimentati in materie come etica della comunicazione e deontologia del giornalismo, semiotica dei new media, lingua inglese per l'informazione, linguaggi dei social media, web design.

La commissione che ha valutato i lavori di studenti e studentesse era formata da Lorenzo Paolini, direttore editoriale e condirettore dell'Unione Sarda, Stefania Pinna, giornalista e conduttrice di Sky Tg24, Manuel Scordo, giornalista di Sardiniapost e ANSA, e Paolo Mastino, vicecapo redattore della sede Rai della Sardegna.



