Cosmetici dannosi per la salute in vendita a Sestu, blitz Gdf

I finanzieri del comando provinciale di Cagliari hanno sequestrato 85 prodotti cosmetici tra profumi, creme, bagnoschiuma e acque da toeletta. ritenuti dannosi per la salute umana in quanto contenenti sostanze chimiche bandite dall'Unione Europea nel 2022 perché in grado di "danneggiare il sistema riproduttivo, nuocere alla salute del feto e causare sensibilizzazione cutanea" nell'essere umano nonché di incidere sull'ecosistema marino. Il blitz è scattato in un esercizio commerciale di Sestu.

L'operazione è scattata con l'intervento dei Baschi Verdi, che hanno individuato i prodotti contenenti una sostanza chimica pericolosa per la salute umana denominata butylphenyl methylpropional (anche detta "Lilial").

Il titolare dell'esercizio commerciale è stato segnalato alla Procura della Repubblica per la violazione del regolamento europeo in materia di sicurezza dei prodotti cosmetici.



