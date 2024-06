Una sfilata di moda con gli abiti degli studenti del Pertini

Una sfilata di moda alla Passeggiata coperta del Bastione di Saint-Remy.

Con i "compiti" svolti durante un anno di lezioni all'istituto Pertini di Cagliari: in passerella i capi realizzati dagli studenti che frequentano le classi dell'indirizzo Made in Italy della scuola.

L'evento è in programma sabato 8 giugno, dalle 18.30 alle 21.

Ed è intitolato "Notte Moda Estate".

"Il nostro istituito - si legge in una nota - con l'indirizzo moda, promuove e valorizza gli studenti talentuosi e, nel corso dei nostri progetti, abbiamo raggiunto importanti traguardi. La nostra scuola ha stimolato l'interesse dei giovani verso un settore, quello della moda e del made in Italy, in grado di offrire delle opportunità lavorative dopo il conseguimento del diploma".

Accanto agli studenti l'associazione Capoterra 2000 che fornirà il servizio di modelle professioniste e la presentazione della serata.

"Questa manifestazione - continuano gli organizzatori - sarà un'occasione per dare rilievo al lavoro svolto dalle studentesse e studenti nel corso dell'anno scolastico: dalla ideazione alla progettazione, dalla realizzazione alla presentazione per arrivare al lancio del prodotto sul mercato. Sarà anche un'occasione per far conoscere l'attività del nostro Istituto in un'ottica di orientamento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA