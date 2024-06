Mezzo blindato si ribalta, muore militare sulla 131 a Tramatza

Un militare di circa 40 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sulla statale 131, all'altezza del km 102, nei pressi di Tramatza, in direzione Sassari. La strada è al momento chiusa al traffico.

Secondo una prima ricostruzione, un furgone lince dell'Esercito si è ribaltato, e il militare è morto sul colpo. Ferito gravemente un commilitone, che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari.

Entrambi i militari sono di stanza a Teulada.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale dell'Anas.



