Crolla tetto di una palazzina a Tempio Pausania: nessun ferito

Il tetto di un edificio in via Fratelli Rosselli a Tempio Pausania è crollato, per cause ancora da accertare. Quattro appartamenti sono stati fatti sgomberare per questioni di sicurezza. Tra gli abitanti che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione anche una persona con disabilità e una coppia di anziani. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

I vigili del fuoco sono stati allertati nella tarda mattinata di oggi per il cedimento dei solai di un palazzo con appartamenti che in parte sono di proprietà di privati cittadini e in parte dell'agenzia abitativa regionale Area. Sarà il comune di Tempio Pausania a trovare ora una sistemazione delle famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie case. Lo stabile è stato dichiarato inagibile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA