Al via giornate di sensibilizzazione ambientale a La Maddalena

Un ricco calendario di attività di educazione e sensibilizzazione ambientale sulle spiagge dell'Arcipelago di La Maddalena è stato promosso dall'Ente Parco nazionale e ha preso il via nel week end appena concluso.

Fino a metà settembre, nelle principali spiagge maddalenine - Bassa Trinità, Cala Corsara, Cala Garibaldi a Caprera, spiaggia del Cavalieri raggiungibile solo via mare e non calpestabile, e Cala Santa Maria - saranno presenti le guide ambientali escursionistiche della cooperativa Semata incaricata dal Parco.

La mattina, alle 11, nei giorni indicati nel calendario degli eventi, saranno offerte gratuitamente delle attività di promozione del rispetto del mare e dell'ambiente, con un focus sulle spiagge e le sue dune, la flora e la fauna marina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA