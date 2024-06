A Cagliari tra le più celebri pagine della musica americana

L'universo sonoro di George Gershwin e Leonard Bernstein rivive sul palco nell'11/o appuntamento con la stagione concertistica. Il Teatro Lirico di Cagliari volge lo sguardo oltreoceano con un itinerario tra brani che appartengono all'immaginario collettivo e hanno emozionato intere generazioni.

Il 7 giugno alle 20,30 e l'8 alle 19 Wayne Marshall, alla guida di orchestra e coro del Lirico, interpreta pagine di grande fascino dei due pianisti, compositori e direttori d'orchestra statunitensi, due icone della storia della musica del ventesimo secolo. Dopo i suggestivi e virtuosistici Chichester Psalms per voce bianca, coro e orchestra di Bernstein spazio al brillante innovatore e artefice della fusione tra classica e jazz. Si parte con il concerto in fa maggiore per pianoforte e orchestra, poi ci si inoltra tra i gli incantevoli paesaggi sonori della famosissima Rhapsody in Blue, scritta cento anni fa. Si chiude in bellezza con An American in Paris, il poema sinfonico ispirato al soggiorno nella capitale francese del compositore, da cui Vincente Minnelli ha tratto l'omonimo musical premio Oscar, con Gene Kelly e Leslie Caron.

Quattro pagine di straordinaria musica americana. Nel primo brano si alternano due giovanissime soliste: Caterina Fabiani, il 7 giugno, Emma Piga l'8. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli, mentre il maestro preparatore delle voci bianche è Francesco Marceddu.



