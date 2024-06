Rally Italia Sardegna: Ogier in testa, domani si chiude

Sebastien Ogier e Vincent Landais chiudono in testa alla classifica la seconda giornata del Rally Italia Sardegna, scandita da 12 prove speciali.

I francesi del Toyota Gazoo Racing WRT hanno riafferrato la leadership della gara organizzata dall'Automobile Club d'Italia dopo la prova speciale 9. Il pilota francese ha dato una nuova prova di carattere e ha attaccato con intelligenza e bravura, vincendo 4 delle 8 prove speciali della giornata che si aggiungono alle due del venerdì. Hanno attaccato e sono passati al comando con due scratch nella prima metà della giornata, Ott Tanak e Martin Jarveoja, l'equipaggio estone della Hyundai i20 N, a cui è stato raccomandato di non assumere rischi estremi ma pensare ai punti iridati da consegnare allo Shell Mobis WRT.

Tanak ha ora 17"1 di gap da Ogier. Terza piazza attuale per gli spagnoli Daniel Sordo e Candido Carrera che su Hyundai i20 N hanno rimontato, sebbene non abbiano mai trovato l'intesa ottimale con le regolazioni, ma pronti a capitalizzare l'uscita di scena di Neuville e Katsuta. Gara in affanno per Elfyn Evans su Toyota GR Yaris, parzialmente ripagato dal successo sul crono conclusivo, in salita sin dalla foratura nella prova inaugurale del rally, con giornata chiusa in 4^ posizione. A completare la top five è il lussemburghese della Ford Puma Greoire Munster.

Domenica 2 giugno i quattro crono conclusivi dell'appuntamento italiano del FIA World Rally Champinoship, due le ps da ripetere: "Cala Flumini" (Km 12,55) con passaggi alle 8.00 e 11.00; "Sassari - Argentiera" (Km 7,10) con passaggi alle 9.05 e 12.15, quando sarà la Power Stage che assegnerà punti extra per i primi 5 equipaggi classificati.



