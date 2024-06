Ghemon, Paola Turci e Gino Castaldo a 'Notti a Monte Sirai'

A Carbonia è tutto pronto per la 16/a edizione di "Notti a Monte Sirai", festival internazionale che ogni anno trova il gradimento sia del pubblico locale che dei turisti.

L'area di Monte Sirai era frequentata sin dal 750 a.C.

L'ubicazione geografica e la posizione panoramica, fondamentale per il controllo del territorio, hanno da sempre attirato l'interesse delle popolazioni arcaiche. Il sito mostra oggi templi, fortificazioni, case a corte e necropoli, con il suo teatro si propone oggi come palcoscenico d'eccezione.

Sono tre le date in programma: il via è previsto domenica 30 giugno, bis sabato 6 luglio e ultimo appuntamento martedì 6 agosto, con orario d'inizio degli spettacoli fissato per le 21.30.

Apertura con un omaggio alla grande musica italiana del triennio d'oro 1979-1981. Lo spettacolo Il tempo dei giganti ha in Gino Castaldo e Paola Turci splendidi interpreti: sulle orme dei cantautori protagonisti del rinascimento della canzone d'autore, ecco un viaggio straordinario tra note e parole entrate nel cuore e nell'immaginario collettivo italiano. Uno spettacolo che prende ispirazione dal libro Il cielo bruciava di stelle.

Il 6 luglio la seconda serata della rassegna vedrà sul palco Ghemon, nello spettacolo Una cosetta così. Non è un concerto, non è un monologo teatrale, non è uno spettacolo comico, ma è un po' di tutto questo; il progetto porta infatti sul palco musica, stand-up comedy e storytelling.

L'ultimo appuntamento della rassegna andrà in scena martedì 6 agosto. Nell'anfiteatro di Carbonia spazio al progetto inedito Sunshine, tra composizioni originali e sperimentazioni poetiche.

Un lirismo penetrante che regala emozioni anche grazie al tocco carismatico della pianista nipponica, protagonista del jazz internazionale, Eri Yamamoto al talento di Aldo Di Caterino, al virtuosismo di Vince Abbracciante.

'Notti a Monte Sirai' è promossa dal Comune di Carbonia, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e della Regione, con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo.



