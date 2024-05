Turista svizzero muore annegato mentre fa kitsurf in Gallura

Un turista svizzero di 40 anni è morto annegato nella tarda mattinata di oggi mentre faceva kitsurf nel mare di Aglientu, in Gallura. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei medici del 118. L'uomo stava praticando il suo sport preferito nelle acque di Lu Litarroni, località del nord est Sardegna molto nota tra gli appassionati di surf e kitsurf. Sul posto i militari della Guardia costiera e i carabinieri, al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause esatte del decesso.



