Staccò la testa di un passerotto a morsi, denunciato un 35enne

E' stato denunciato dai carabinieri il 35enne, originario del sassarese ma residente a Brescia, che ha decapitato e ucciso con un morso un uccellino, nel parco di San Gavino a Porto Torres (Sassari), un giardino con giochi frequentati dai bambini.

Secondo quanto verificato dai militari, il fatto è accaduto il 17 maggio scorso: il 35enne ha catturato con le mani un passerotto e dopo averlo lanciato per aria più volte gli ha staccato la testa con un morso. Una scena ripresa con gli smartphone da più persone e rilanciata su vari canali social, suscitando indignazione.

Nei giorni scorsi la Lav, che aveva fatto partire una denuncia, aveva lanciato anche l'allarme sulle troppe violenze sugli animali in Sardegna. Oggi i carabinieri, chiuse le indagini, hanno depositato l'informativa alla Procura di Sassari che ora dovrà decidere se e come procedere nei confronti del 35enne.



