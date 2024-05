Nuovo scontro Dorgali-Baunei sul numero chiuso a Cala Luna

Il numero chiuso sull'arenile di Cala Luna, perla marina del golfo di Orosei, torna ad essere oggetto di contrasto tra i comuni di Dorgali e Baunei, sotto cui ricade la giurisdizione della spiaggia, e l'intesa per arrivare a un regolamento che ne disciplini la gestione, non si trova. I due comuni litigano da decenni sulla gestione del litorale e sul punto le divergenze, si sono acuite in questi giorni. Mercoledì scorso la firma di un protocollo d'intesa fra l'amministrazione di Dorgali e gli operatori marittimi del Golfo di Orosei che stabilisce un numero massimo di 900 persone presenti in contemporanea sulla spiaggia e regola gli aspetti gestionali. In calce al documento però mancano le firme del Consorzio Trasporti di Baunei e del sindaco del paese, Stefano Monni.

"Sono convinto che sull'arenile di Cala Luna deve essere scritta una disciplina condivisa e una gestione compartecipata tra Baunei e Dorgal, ma il dialogo con il comune di Dorgali si è interrotto - ha spiegato all'ANSA il sindaco Monni - Dall'11 aprile il comune di Dorgali è in possesso di una nostra proposta di regolamento intercomunale su cui ci siamo confrontati condividendo il numero massimo di 900 presenze sulla spiaggia.

Il dialogo si è interrotto quando il comune di Dorgali ha manifestato la volontà di esautorare Baunei da una gestione compartecipata dell'arenile". La proposta di accordo a quel punto è stata respinta da Monni "in quanto lesiva delle prerogative e competenze irrinunciabili del comune di Baunei".

Il punto su cui si litiga riguarda la gestione economica del sito: "Discutiamo da gennaio, abbiamo cercato di mediare ma Baunei trova sempre un ostacolo e rimanda all'infinito la stesura del protocollo - ha detto all'ANSA la sindaca di Dorgali Angela Testone - Noi abbiamo vinto un bando della Regione per la gestione del pontile e dell'arenile e abbiamo il dovere di gestire il salvamento a mare, i corridoi di lancio e gli altri servizi. Ricordo che gestiamo storicamente la pulizia della spiaggia e le boe, ma adesso Baunei vorrebbe gestire a metà. Sarebbe meglio mettere un punto e partire con un anno di sperimentazione" conclude.

La strada per il regolamento degli accessi a Cala Luna è sempre stata in salita: nell'estate 2023 quando la sindaca di Dorgali aveva annunciato un'ordinanza per il numero chiuso di 600 presenze sull'arenile, era stata travolta dalle polemiche: prima da parte degli operatori marittimi che le rimproveravano "di non aver previsto per tempo il provvedimento", poi dal collega di Baunei che rivendicava "un accordo condiviso". Sulla questione era intervenuto il Prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, e la discussione era stata rinviata ai mesi successivi alla stagione turistica per trovare un accordo per l'estate 2024. Cosa che anche stavolta si annuncia complicata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA