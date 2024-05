Muntoni, patron di Delphina, tra i 25 nuovi Cavalieri del lavoro

Francesco Giovanni Muntoni, gallurese, presidente della Delphina, catena di hotel fondata nel 1992 con una prima struttura alberghiera a Capo d'Orso, tra i nuovi 25 Cavalieri del lavoro nominati oggi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Istituita nel 1901, l'onorificenza viene conferita ogni anno in occasione della Festa della Repubblica a imprenditori italiani che si sono distinti nei cinque settori dell'agricoltura, industria, commercio, artigianato e attività creditizia e assicurativa.

La storia di Delphina e del successo imprenditoriale di Muntoni - nel 2022 era stato insignito del titolo d Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana - inizia nel 1992 nel complesso residenziale di Cala Capra a Palau, precedentemente costruito dall'impresa edile dello stesso Muntoni e del socio Salvatore Peru. Ma il percorso nasce prima.

E cioè nei primi anni Settanta con la nascita della Peru e Muntoni, una società che si occupa inizialmente di rimettere in sesto i terreni dei contadini. Sono gli anni degli investimenti in Costa Smeralda di Karim Aga Khan.

I due soci ampliano il loro giro di affari con la costruzione di villette e con una politica lungimirante: la realizzazione di hotel mimetizzati nella natura a un passo da spiagge e calette.

L'ospitalità diventa il business centrale. Il primo passo l'Hotel Capo d'Orso Thalasso & Spa 5 stelle a Palau, costruito nel 1985 e completamente ristrutturato nel 2005. Oggi il gruppo è nel settore dell'ospitalità di lusso con la proprietà e la gestione di 12 hotel a cinque e quattro stelle, residence esclusivi, spa e ville immerse in parchi mediterranei affacciati sul mare tra la Costa Smeralda, La Maddalena e il golfo dell'Asinara. L'offerta conta su circa 1.500 camere, 23 ville, 100 appartamenti e sei spa. È la prima catena alberghiera italiana ad utilizzare in tutti gli hotel energia al 100% da fonti rinnovabili ed è impegnata nella limitazione dell'uso della plastica. Occupa circa 630 dipendenti.



