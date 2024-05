Attentato incendiario a Nuoro, in fiamme veicolo autoscuola

Due auto, parcheggiate l'una accanto all'altra, in via Gramsci a Nuoro sono rimaste coinvolte in un incendio di natura dolosa nella notte. Una delle due, che ha subito gravi danni, appartiene all'autoscuola Redentore ed era in sosta proprio davanti agli uffici della società. L'altra è stata parzialmente danneggiata per il calore sprigionato da quella accanto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, Polizia e Carabinieri che hanno avviato le indagini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA