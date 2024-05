Nuova piazza sul sagrato di Santa Maria degli Angeli a Flumini

Al via i lavori per la riqualificazione degli spazi davanti alla Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Flumini di Quartu. L'intervento, appena iniziato, prevede la realizzazione di un'unica grande piazza, sagrato compreso. Il cantiere, compresa una breve pausa estiva, rimarrà aperto poco più di tre mesi: consegna prevista a ottobre. Un progetto ripescato dai cassetti.

"Se ne era persa ogni traccia - commenta l'assessora ai Territori extraurbani Tiziana Cogoni - fino a che lo abbiamo ritrovato e a quel punto ho voluto che diventasse una delle priorità. Stiamo riqualificando uno spazio per creare socialità: una piazza che diventerà il cuore del territorio extraurbano, luogo di incontro, di aggregazione, di bellezza. La riqualificazione non si limita solo agli aspetti architettonici, ma abbraccia anche la viabilità".

Le strade intorno al piazzale, via dei Mughetti e via dei Nasturzi, sono state rimesse a nuovo con lavori di ripristino del manto stradale e con una nuova segnaletica. Si pensa di completare la ricucitura con viale dell'Autonomia attraverso un marciapiede, oggi ridotto e privo di continuità, e una pista ciclabile. Grandi sezioni quadrate in arenaria delimitate da bordi in marmo di Orosei, listoni in legno e panchine in prossimità delle aree ombreggiate, tanto verde pubblico, nessuna barriera architettonica. La riqualificazione degli spazi esterni alla Chiesa costerà 500 mila euro. Previsto anche molto verde con la piantumazione di varietà di essenze arboree mediterranee.





