Lollobrigida, 'Ue torni a sue radici con agricoltura al centro'

"Serve un'Europa che torni alle sue radici, quella dei padri fondatori che misero l'agricoltura e la produzione al centro per garantire prosperità ai propri popoli": a dirlo all'ANSA è il ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e foreste, Francesco Lollobrigida, a margine del congresso nazionale di Assoenologi che di svolge a Cagliari.

"L'obiettivo che venne inciso nei Trattati di Roma era garantire sicurezza alimentare, garantire la tutela dell'ambiente attraverso l'agricoltura - ha ricordato il ministro - Poi l'Europa ha visto prevalere forze che in preda a follie ideologiche hanno emarginalizzato il settore primario della nostra economia. Oggi però il quadro è di nuovo cambiato grazie a un'Italia che è tornata protagonista con il governo di Giorgia Meloni", ha detto ancora. "Oggi c'è un'Europa più attenta ai suoi settori e comincia a capire che l'agricoltura e la pesca sono qualcosa di irrinunciabile", ha sottolineato Lollobrigida. "Dove non c'è agricoltura non c'è neanche manutenzione dell'ambiente", ha concluso.



