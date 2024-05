Lollobrigida, 'speriamo che Todde lavori bene per la Sardegna'

"Ho fatto in bocca al lupo alla presidente della Regione Alessandra Todde, che è stata anche oggetto, a mio avviso, di una strana considerazione: io penso che lei abbia vinto le elezioni perché ha fatto un'ottima campagna elettorale, non certo perché i partiti che la sostenevano avevano avuto un buon risultato. Perché basta leggere i dati della Sardegna e si riscontra che rispetto alle elezioni politiche la coalizione che sosteneva Todde ha perso l'8% dei consensi". Il ministro Francesco Lollobrigida, oggi a Cagliari, risponde così ai giornalisti che lo hanno sollecitato sulla nuova governatrice sarda. "Lei ha fatto un buon lavoro in campagna elettorale, mi auguro che faccia un buon lavoro per la Sardegna e lo verificheremo. Ovviamente noi nello spirito di collaborazione istituzionale, restiamo a disposizione".

"Dall'altra parte il centrodestra ha ottenuto un ottimo risultato aumentando dell'8% rispetto al dato delle politiche e i nostri eletti sardi ovviamente sono a disposizione della loro isola, che amano, e a disposizione di tutta Italia che vede nella Sardegna un pilastro della propria crescita".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA