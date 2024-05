Lollobrigida, 'ok rinnovabili ma senza togliere terra agricola'

"Il governo è intervenuto in maniera diretta con l'articolo 5 del decreto agricoltura che vieta i pannelli fotovoltaici a terra". Lo ribadisce il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, questa mattina a Cagliari per alcuni appuntamenti anche in vista delle elezioni dell'8 e 9 giugno e per il congresso nazionale di Assoenologi.

"C'era una situazione folle che noi per primi abbiamo portato all'attenzione - ha spiegato - esiste una legge da tre anni e mezzo che prevedeva l'individuazione delle aree idonee all'installazione di pannelli fotovoltaici a terra, una legge che non si è riusciti ad applicare per un rimpallo tra istituzioni e per la burocrazia".

Per il ministro, quello di Giorgia Meloni è un governo "che investe sulle energie rinnovabili perché solo il Masaf finanzia 13.500 aziende agricole, che produrranno tre volte l'energia prevista dai governi precedenti, grazie a una serie di modifiche e a un amento delle risorse". "Queste aziende però - precisa il ministro -, produrranno energia da solare senza togliere un metro quadro di terra agricola che deve produrre cibo. Tra l'altro i terreni agricoli così definiti urbanisticamente hanno dei vantaggi fiscali perché ci danno buon cibo. Se non producono cibo ma altro, devono cambiare la destinazione d'uso".



