Lollobrigida, 'in Ue per valorizzare territori ed eccellenze'

La priorità per Fdi in vista delle elezioni europee, anche in Sardegna, "è continuare a lavorare per valorizzare i nostri territori, le nostre eccellenze e la Sardegna è una di queste". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida a Cagliari per alcuni appuntamenti in vista delle elezioni europee e comunali.

"Bisogna riuscire a dare risposte a settori che sono stati marginalizzati, noi immaginiamo una economia solida che sappia sfruttare tutte le potenzialità - ha chiarito il ministro -. La Sardegna è l'emblema della capacità di realizzare buon cibo, buoni prodotti, ottima trasformazione, grande qualità nel settore artigianale. Sul turismo è inutile sottolineare quanto l'Isola sia strategica come regione".

Per Lollobrigida "dobbiamo valorizzare questo e non arrenderci all'idea invece di un assistenzialismo diffuso che conculca la libertà delle persone, noi siamo convinti che non sia il reddito di cittadinanza a rendere le persone soddisfatte della propria esistenza, ma sia un buon lavoro e un buon reddito".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA