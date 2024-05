Le stelle della scherma a Cagliari per i campionati italiani

Le stelle della scherma nazionale a Cagliari dal 5 al 10 giugno per i campionati italiani assoluti. Sei giorni negli impianti di Monte Mixi e al PalaPirastu di sfide dei tricolori organizzati dall'Accademia d'Armi Athos su incarico della Federazione Italiana Scherma.

Sei gare individuali e altrettante a squadre, una per ogni arma: fioretto maschile e femminile, sciabola maschile e femminile, spada maschile e femminile. Dodici titoli di campione italiano in palio, 42 medaglie totali a poche settimane dagli Europei di Basilea e dai Giochi Olimpici di Parigi.

Circa 500 atleti in pedana. A guidare il plotone dei fuoriclasse azzurri sarà Arianna Errigo, scelta dal Coni come portabandiera italiana alla cerimonia d'inaugurazione a Parigi.

Due volte campionessa del mondo individuale, oro olimpico a squadre e argento individuale a Londra 2012, l'atleta brianzola dei Carabinieri sarà tra le favorite nella gara di fioretto femminile insieme alla due volte iridata e campionessa del mondo in carica Alice Volpi e a Martina Favaretto, seconda nel ranking Fie di specialità.

Nel fioretto maschile, nonostante l'assenza dell'ultimo minuto del campione olimpico Daniele Garozzo, sarà scontro tra campioni del mondo per Alessio Foconi (Wuxi 2018) e Tommaso Marini (Milano 2023). Nella spada femminile fari puntati su Rossella Fiamingo (due titoli mondiali e un argento olimpico), Mara Navarria (campionessa del mondo a Wuxi 2018), Alberta Santuccio (argento mondiale a Milano 2023) e Giulia Rizzi (una vittoria e due secondi posti quest'anno in Coppa del Mondo).

Nella spada maschile grande attesa per il vicecampione del mondo in carica Davide Di Veroli e i connazionali campioni del mondo a squadre con lui Federico Vismara, Andrea Santarelli e Gabriele Cimini. I grandi nomi della sciabola sono quelli di Irene Vecchi (due volte bronzo mondiale) e Luca Curatoli (bronzo mondiale individuale nel 2019 e vicecampione olimpico a squadre a Tokyo).

Importanti anche le gare a squadre, con le più grandi società d'Italia a contendersi lo scudetto.



