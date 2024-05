Gli enologi rendono omaggio a Tachis, padre del Sassicaia

Un omaggio allo storico enologo delle cantine Antinori, scomparso nel 2016, tra i creatori del Sassicaia: tra i tanti premi assegnati al 77/o congresso nazionale Assoenologi a Cagliari una targa ricordo è stata consegnata alla figlia di Giacomo Tachis, Ilaria.

"A lui dobbiamo la figura dell'enologo moderno. Se oggi c'è un grande rispetto della figura dell' enologo e del vino italiano è in buona parte opera sua - ha detto Mariano Murru, presidente Assoenologi Sardegna - La sua eredità vive non solo attraverso i vini che ha creato, ma anche attraverso gli enologi di grande capacità che hanno avuto la fortuna di collaborare con lui e che oggi realizzano grandi vini che danno lustro alla Sardegna".

È stato poi assegnato a Brunello Cucinelli il premio personaggio dell'anno assoenologi. Ancora, a Francesca Violardo dell'università di Trento va il premio di laurea in memoria dell' enologo Marco Accordini, scomparso nel 2022, a 26 anni.

"Caratterizzazione isotopica del chitosano" il tema trattato. Il premio comunicazione Italia va a Luciano Pignataro, per la comunicazione internazionale al noto critico tedesco Jens Priewe.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA