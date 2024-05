Fnsi, Greca Meloni vince il premio Luce donna per addette stampa

Greca Meloni, responsabile Ufficio stampa e comunicazione del CRS4 - Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna, è la vincitrice della prima edizione del premio "Luce Donna", istituito dal gruppo uffici stampa della Fnsi per premiare una addetta stampa che a livello nazionale si sia distinta per le sue capacità, la sua carriera e il suo impegno professionale. La cerimonia di consegna si è svolta oggi a Roma alla presenza della segretaria della Fnsi, Alessandra Costante. Per Greca Meloni si tratta del secondo riconoscimento, dopo quello attribuitole dal Gus regionale pochi mesi fa.

Il premio "Luce Donna", fortemente voluto dalla presidente del Gus nazionale Assunta Currà, è dedicato alla memoria della storica segretaria e tesoriera del Gruppo Luisa Jamoretti Parodi.



