Veltroni, Ranucci e Zaki al festival letterario Liquida

Il festival di letteratura giornalistica "Liquida" rivela i primi nomi degli ospiti della sesta edizione, in programma dal 25 al 28 luglio alla basilica di Saccargia.

A intevenire sul palco del festival organizzato dal Comune di Codrongianos con l'associazione Liberos, saranno Sigfrido Ranucci, coautore e conduttore di Report, la trasmissione di giornalismo investigativo in onda su Rai Tre, Luciana Coluccello, giornalista di La7, autrice di reportage e libri dai fronti di guerra, Luca Foschi, inviato di Avvenire, Patrick Zaki, l'attivista per i diritti umani messo in carcere in Egitto, Silvia Cecchi, sostituta procuratrice della Procura di Pesaro, Francesca Coin, docente di sociologia, Irene Soave, giornalista del Corriere della sera, Walter Veltroni e Luca Sommi, docente di giornalismo, autore e conduttore televisivo per diverse emittenti tra cui Rai e La7.

Gli argomenti che alimenteranno analisi e dibattiti sono tutti di estrema attualità: sul palco si parlerà di guerra, mercato del lavoro, condizione femminile, Medio Oriente, diritti umani, carceri, Costituzione italiana.

Anche in questa edizione si rinnova la collaborazione con l'Assostampa, che curerà la tavola rotonda "Cosa è rimasto del giornalismo?" coordinata da Simonetta Selloni, presidente dell'Associazione stampa sarda.

"Liquida si conferma un importante momento di confronto e dibattito su rilevanti tematiche di attualità. Le precedenti cinque edizioni ci hanno dato grandi soddisfazioni, a dimostrazione del fatto che un'iniziativa ambiziosa può essere portata avanti anche da una piccola comunità come la nostra", dichiara Giovanni Scanu, consigliere del Comune di Codrongianos con delega alla Cultura e ideatore di Liquida.

Il 4 giugno alle 17.30, all'Ente nazionale Parco dell'Asinara a Porto Torres, è prevista un'anteprima del festival con la presentazione del saggio "L'intelligenza artificiale e i suoi fantasmi. Vivere e pensare con le reti generative" (Il Margine) degli esperti Stefano Moriggi e Mario Pireddu.



