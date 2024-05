Schlein, 'serve una strategia industriale in Italia e in Ue'

"Dobbiamo avere la forza di una politica che riprende la sua missione di guida dei processi dei grandi cambiamenti in atto con politiche industriali e redistributive dei benefici dei questi cambiamenti. Se non si farà questo accadrà che i cambiamenti avverranno lo stesso e che colpiranno le fasce di popolazione più esposte". Lo ha detto la leader dem Elly Schlein durante un incontro alla Portovesme srl, nel Sulcis, nella prima tappa del suo tour elettorale in Sardegna che toccherà anche Samassi, Oristano e Cagliari.

Per la segretaria del Pd anche in Europa è importante avere una politica industriale definita: "Si parla tanto del green deal. Una conversione industriale che non vuol dire meno industria ma semplicemente un tipo diverso di industria che deve passare anche dalla formazione, dalla valorizzazione e dal rispetto dei lavoratori".

"Non bisogna, però, rintanarci negli egoismi nazionali nell'Europa dell'austerità perché i Paesi che hanno un margine fiscale, come la Germania, riusciranno a creare le nuove filiere strategiche industriali, mentre l'Italia, che chiaramente non ha quel margine fiscale perché la situazione finanziaria è diversa, non riuscirà a farlo", ha concluso Schlein.



