Schlein in Sardegna, 'salari sotto i 9 euro è sfruttamento'

"Stiamo raccogliendo le firme anche in Sardegna per il salario minimo: l'Italia è l'unico paese europeo dove dal 1990 i salari reali non solo non sono cresciuti, ma sono addirittura diminuiti". Elly Schlein punta sulla campagna per il salario minimo anche al suo arrivo non Sardegna dove come prima tappa sarà nei locali della Portovesme srl per un incontro con le Rsu aziendali sulla crisi dell'industria del Sulcis.

"Il nostro è il Paese che ne ha più bisogno degli altri, ed è uno dei cinque che ancora non lo ha - ha ribadito Schlein -: va rafforzata la contrattazione collettiva, vanno spazzati via i contratti pirata che producono precarietà, ma serve una soglia sotto la quale per legge non possa scendere neanche il contratto collettivo. La soglia sono ii nove euro all'ora perché sotto non è lavoro, è sfruttamento e non può essere legale".



