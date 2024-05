Schlein, clima non accettabile verso intellettuali e scrittori

"Tutta la mia vicinanza e la nostra solidarietà a Roberto Saviano per la incomprensibile esclusione dalla Buchmesse da parte della delegazione italiana": lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, all'arrivo all'aeroporto di Elmas (Cagliari) per un breve tour elettorale in Sardegna.

"C'è un clima che non è accettabile verso gli intellettuali e gli scrittori in questo Paese - ha sottolineato ai giornalisti la segretaria dem - l'abbiamo visto anche in episodi precedenti, addirittura con censure di monologhi. Io invece voglio esprimere tutta la mia vicinanza e solidarietà a uno dei più grandi intellettuali che il Paese ha e che fortunatamente, nonostante questo, sarà comunque presente alla manifestazione, non certo per merito dell'Italia".



