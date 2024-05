Presidente sardo Confagricoltura Paolo Mele in giunta nazionale

Per i prossimi quattro anni il presidente di Confagricoltura Sardegna, Paolo Mele, affiancherà nella giunta nazionale Massimiliano Giansanti riconfermato a Roma ai vertici dell'associazione di categoria agricola per un terzo mandato. Mele è stato eletto insieme ad altri otto colleghi della penisola dagli oltre 150 delegati provenienti da tutte le regioni.

"Ringrazio i tanti associati che hanno sostenuto e accompagnato la mia elezione. In questa nuova esperienza rappresenterò tutta Confagricoltura portando anche le istanze della nostra Isola nei luoghi decisionali del nazionale - dice Paolo Mele - Abbiamo necessità di fare rete e di confrontarci con le migliori realtà produttive del Paese e internazionali, così da affrontare le sfide future con una rappresentanza più vicina alle imprese e capace di interpretare le riforme necessarie in Italia e in seno all'Unione europea, con il nuovo parlamento che sarà eletto fra due settimane".



