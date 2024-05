Porto Rotondo festeggia 60 anni con un cartellone di eventi

Porto Rotondo festeggia i 60 anni dalla fondazione, avvenuta grazie ai conti veneziani Nicolò e Luigi Donà dalle Rose. Per l'anniversario il Consorzio ha delineato un cartellone di eventi estivi che vedono la partecipazione e il coinvolgimento dello Yacht Club, la Fondazione Porto Rotodno, il Centro Commerciale Naturale, l'associazione Giovani Porto Rotondo e il Comune di Olbia.

Sarà lo sceneggiatore e regista di teatro Marco Carniti il direttore artistico dei festeggiamenti, insieme con Francesco Roccaforte che curerà invece la direzione organizzativa di tutte le manifestazioni promosse dal Consorzio. "La Festa Porto Rotondo 60 - ha detto Carniti durante la conferenza stampa di presentazione del calendario degli eventi - abbraccerà arte, cultura, sport e disabilità, con un messaggio d'inclusività e di ecosostenibilità. Sarà un omaggio alla Sardegna e al Premio Nobel Grazia Deledda che ci invita a trovare un nuovo rapporto tra uomo e natura. La festa celebrerà inoltre la visione di Nicolò e Luigi Donà dalle Rose i quali legarono il destino di Porto Rotondo ai grandi artisti che ne disegnarono le piazze, la chiesa, il teatro, le strade e il magnifico borgo".

Si inizia il 16 giugno con l'inaugurazione di due installazioni: la prima è l'opera d'arte "Site Specific Un Bosco di Alberi Bianchi" dell'artista sardo Nicola Filia, composta da 60 alberi, ispirata proprio alle canne al vento del romanzo di Grazia Deledda, allestita in Piazza Bianca.

"Come eravamo...POP", invece, è il nome della seconda installazione, una mostra itinerante di sculture fotografiche, sempre in collaborazione con Filia, che animeranno gli angoli più suggestivi del borgo. Tre gli appuntamenti dedicati ai più piccoli e al loro intrattenimento, ma l'evento clou dei festeggiamenti si terrà il 19 luglio, con La Festa di Porto Rotondo 60, che coinvolgerà il pubblico presente tra musica, tradizioni sarde, arte e performance acrobatiche. Gli eventi continueranno anche ad agosto con un omaggio teatrale a Fabrizio De André, proiezione di film al Teatro Ceroli ed eventi legati allo sport, per poi arrivare al 7 settembre quando il Teatro Ceroli ospiterà la XXIII edizione del Premio Navicella.



