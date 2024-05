Sassari-Olbia, aprono altri 3,5 km tra Oschiri e Berchidda

Da mercoledì 29 maggio l'Anas aprirà un nuovo tratto di carreggiata a quattro corsie sulla Statale 729 Sassari-Olbia, tra Oschiri e Berchidda.

Gli interventi di realizzazione del lotto 4 dell'arteria stradale stanno procedendo e da domani il traffico per un tratto di 3,5 chilometri sarà deviato sulla carreggiata sud di nuova realizzazione in prossimità dello svincolo di Oschiri.

La fine dei lavori dell'intero lotto che prevede la realizzazione di 9,5 chilometri per un costo complessivo di 73 milioni di euro, è prevista entro la fine dell'anno.

La nuova deviazione consentirà di portare il traffico in transito lungo il tratto del lotto 4 interamente sul nuovo tracciato, sfruttando temporaneamente un'unica carreggiata e andando ad eliminare i disagi della deviazione presente finora nella strada complanare.



