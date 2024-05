Mountain bike, l'olimpionico Kulhavy al Rally di Sardegna

Ci sarà anche Jaroslav Kulhavy, campione olimpico e più volte mondiale, al prossimo Rally di Sardegna di mountain bike.

Oro ai Giochi di Londra e vincitore di titoli iridati e continentali, sia nel cross country sia nel marathon, l'atleta ceco sarà fra le stelle della corsa a tappe in terra sarda, in programma dal 28 al 31 agosto.

Kulhavy, tornato a gareggiare quest'anno col marchio Superior, aggiungerà un'altra bandierina al suo personale giro del mondo. E proprio il piacere della scoperta, accanto alla missione promozionale della disciplina cui ha dato tutto e che tutto gli ha restituito, ha spinto Kulhavy a tornare in sella, dopo il ritiro annunciato nel 2022. "Sarà un grande piacere tornare in Italia - dice Kulhavy - e sarà fantastico visitare la Sardegna, isola sulla quale non sono mai stato, ma della quale il mondo intero parla con entusiasmo. Non saremo sulle famose spiagge, ma mi hanno raccontato di luoghi di grande fascino che sarà ancora più bello scoprire in mountain bike".

Nel suo palmares Kulhavy vanta il titolo olimpico a Londra 2012 e l'argento a Rio de Janeiro, i titoli iridati nel cross country (Champéry 2011) e nel marathon (Pietermaritzburg 2014), cui fanno da cornice 7 podi, un successo assoluto (2011) e tre podi finali in Coppa del Mondo e diversi titoli europei in entrambe le discipline. Kulhavy ha inoltre vinto per tre volte la Cape Epic, fra il 2013 e il 2018, in coppia con Christoph Sauser.

Il Rally di Sardegna MTB è organizzato dalla Wild Track, sotto l'egida dell'Unione Ciclistica Internazionale (UCI) e dalla Federazione Ciclistica Italiana (FCI).

La manifestazione è promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna con il sostegno e il patrocinio dei Comuni di Aritzo, Desulo e Seulo.



