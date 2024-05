Girotonno scalda i motori, sfida tra chef col corridore dei mari

Riparte Girotonno, dal 30 maggio al 2 giugno a Carloforte, sull'isola di San Pietro.

Quattro giornate con sfide gastronomiche tra chef di sei Paesi con ricette a base di tonno rosso, cooking show d'autore e musica live gratuita. Sul palco venerdì 30 con la sua vibrante energia pop e reggaeton, salirà Elettra Lamborghini, poi sabato 31 Uccio De Santis, Umberto Sardella ed Antonella Genga, sabato 1 giugno invece è atteso Umberto Tozzi.

Momento centrale del Girotonno, Tuna Competition, la gara gastronomica internazionale che vedrà il confronto tra gli chef provenienti da Brasile, Giappone, Italia, campione in carica e, per la prima volta, Grecia, Israele e Palestina. Si parte venerdì 30 con la sfida Italia-Israele, sabato 31 Grecia-Palestina e Brasile-Giappone, sabato 1 giugno gran finale tra i tre chef qualificati nelle gare precedenti.

L'Italia difende il titolo con la brigata capitanata dallo chef Carlo Biggio, del ristorante Sos Ammentos di San Teodoro, in squadra la pluripremiata pizza chef di Iglesias Emiliana Scarpa e da Palermo lo chef Benedetto Di Lorenzo. Il panel di esperti guidato da Roberto Giacobbo e la giuria popolare valuterà i piatti. Pprotagonisti dei cooking show e delle degustazioni di questa 20esima edizione del Girotonno, saranno Luigi Pomata, chef Ruben, Andrea Lo Cicero, Secondo Borghero, Fabrizio Nonis, chef Tom, Federico Fusca, Andrea e Cristiano Rosso. Tante specialità a base di tonno rosso si potranno gustare anche al Tuna Village, il villaggio gastronomico allestito lungo la banchina Mamma Mahòn. Fino a mezzanotte resta aperto l'Expo village del Girotonno, tra degustazioni, spettacoli, cooking show, mostre.

"Girotonno rappresenta una opportunità per tutto il Sulcis-Iglesiente - sottolinea il sindaco di Carloforte Stefano Rombi - un territorio che, sotto il profilo dell'ospitalità e delle iniziative, sta lavorando per crescere e deve farlo sempre di più in modo cooperativo".



