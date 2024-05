Ferì ex incinta e uccise feto, brasiliano arrestato in Gallura

Era ricercato da circa un anno, perché ritenuto responsabile di omicidio e tentato omicidio per aver sparato alla ex compagna incinta con una pistola, provocandole gravi ferite, e per la morte del feto. Un uomo di origine brasiliana, nei cui confronti l'autorità giudiziaria del Paese sudamericano aveva emesso un ordine di cattura internazionale, è stato arrestato in Gallura dopo un blitz della polizia.

Le indagini della Squadra mobile di Sassari, coordinata dal dirigente Michele Mecca, e con la collaborazione del Commissariato di Olbia, sono partite quando è arrivata agli investigatori la notizia che l'uomo si potesse trovare nel territorio gallurese e in particolare a Olbia dove si pensava avesse una dimora fissa. Nel corso degli accertamenti si è poi scoperto che l'uomo si era spostato, forse per evitare la cattura, vicino a Budoni.

Dopo una serie di appostamenti è scattato il blitz ad Agrustos: l'uomo è stato fermato e rinchiuso nel carcere di Bancali a Sassari.



