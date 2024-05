Europee e Comunali: Schlein torna in Sardegna, tour al sud

Torna in Sardegna a qualche giorno di distanza dalla prima visita nel nord dell'isola, la segretaria del Pd Elly Schlein per alcuni appuntamenti questa volta nel sud dell'Isola, in vista delle elezioni europee dell'8 e 9 giugno prossimi. La segretaria dem arriverà domani in mattinata e alle 11.30 sarà a Portoscuso, nel Sulcis, nella sala della Portovesme srl per incontrare le Rsu aziendali e discutere della vertenza dell'azienda.

Alle 13.45 il trasferimento a Samassi (Sud Sardegna) per un incontro con gli operatori della cooperativa agricola La Collettiva. Alle 16 è la volta di Oristano, con un incontro pubblico al Parco della Resistenza. Il tour chiuderà a Cagliari alle 18.30 in un incontro pubblico in piazza Garibaldi.



