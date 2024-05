Cade in moto nella scarpata, grave turista tedesco a Ovodda

Un motociclista tedesco è rimasto ferito gravemente in un incidente stardale avvenuto questo pomeriggio sulla strada provinciale 128, alle porte di Ovodda.

Il centauro, alla guida di una moto di grossa cilindrata, per cause in corso di accertamento, ha impattato contro il guardrail per poi finire la sua corsa in un burrone.

Le sue condizioni sono apparse da subito gravi ai soccorritori del 118 intervenuti sul posto. L'uomo è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale San Francesco di Nuoro, dove è stato ricoverato in codice rosso per vari traumi.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Sorgono, che hanno messo in sicurezza la strada e i carabinieri di Ovodda per i rilievi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA