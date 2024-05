Bartolazzi in commissione Sanità, l'emergenza è il personale

Non ha voluto rilasciare dichiarazioni, limitandosi a un 'no comment', prima dell'inizio della seduta della sesta commissione in Consiglio regionale, l'assessore romano della Sanità, Armando Bartolazzi, chiamato per la sua prima audizione ufficiale nel parlamentino guidato dalla dem Carla Fundoni.

Bartolazzi, dopo il confronto avuto la scorsa settimana con i commissari di maggioranza all'indomani delle sue dichiarazioni sul reclutamento di specializzandi dalla penisola per sanare la grave carenza di medici di base in Sardegna, risponderà alle sollecitazioni dei consiglieri.

Riferirà, spiega Fundoni, "sul suo primo mese da assessore, sulla situazione che ha trovato nei territori in cui si è già recato, sugli incontri che ha fatto con gli operatori sanitari, le associazioni di categoria, i pazienti, lo stato dell'arte rispetto alle criticità che sappiamo: carenza di personale, strutture che lavorano a singhiozzo per svariati motivi, liste d'attesa".

Per la presidente della commissione, "ora l'emergenza impellente è quella del personale e dell'organizzazione delle strutture, oltre ovviamente a dare una regia in questo momento di transizione". L'assessore in audizione è accompagnato dai direttori generali Francesca Piras (Sanità) e Giovanni Deiana (Politiche sociali) e dal capo di gabinetto Paolo Tecleme.





