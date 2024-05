Assoenologi, congresso su nuove sfide dei mercati del vino

"Sarà un evento internazionale, utile per affrontare le nuove sfide che i mercati del vino chiedono ad enologi e produttori". Così il presidente di Assonelogi Riccardo Cotarella ha annunciato il 77/mo Congresso nazionale Assoenologi, dal titolo "Il vino: un'isola di valori.

Competenze, sostenibilità e biodiversità per un mercato di successo", che si terrà il 30 e 31 maggio a Cagliari, nella Galleria Umberto I. Tra gli ospiti attesi nella giornata inaugurale il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida e l'imprenditore umanista Brunello Cucinelli. A salutare l'avvio dei lavori saranno il presidente di Assoenologi nazionale, Riccardo Cotarella e il presidente della Sezione Sardegna di Assoenologi, Mariano Murru. E i saluti istituzionali della neo presidente delle Regione Sardegna, Alessandra Todde, dell'assessore regionale all'agricoltura, Gian Franco Satta e di un rappresentante del Comune di Cagliari.

Nel pomeriggio della seconda giornata dei lavori congressuali, un omaggio ai vini della regione che ospita il Congresso con due Masterclass. Altro momento imperdibile, nella mattinata di venerdì, quello con Fadi Batarseh, l'enologo della cantina di Cremisan a Betlemme, che parlerà di "Viticoltura eroica in una terra martoriata" . "Tutto il Congresso, dall'inizio alla fine, riserverà grandi spunti di riflessione e sarà una grande occasione per capire meglio i mercati internazionali del vino. L'obiettivo di questo appuntamento è offrire un contributo importante agli enologi e ai produttori per indirizzare le scelte future. Lo faremo senza preconcetti e analizzando i mercati a ogni latitudine del pianeta e soprattutto lo faremo con i massimi esperti dell'enologia mondiale", ha tenuto a sottolineare il presidente di Assoenologi, Riccardo Cotarella.

