Allarme a Usini per una fuga di gas durante lavori in strada

Allarme questa mattina a Usini per una fuga di gas causata da un escavatore che, mentre effettuava dei lavori per strada, ha tranciato involontariamente una conduttura.

L'odore di gas ha invaso l'intera zona fra via Canellas e via Marconi, destando preoccupazione fra i residenti.

Sul posto sono intervenuti dopo pochi istanti i vigili del fuoco della sede centrale di Sassari, con anche il Nucleo Nbcr, che hanno bloccato la perdita di gas e messo in sicurezza l'infrastruttura.

Nessuna persona è rimasta intossicata e né le abitazione né le attività commerciali della zona hanno subito disservizi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA