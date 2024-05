Una maratona degli avvocati per fermare i suicidi in carcere

Una maratona oratoria a livello nazionale per sensibilizzare sulla situazione delle carceri italiane e sui suicidi negli istituti penitenziari, ad oggi 35 dall'inizio dell'anno. L'iniziativa, coordinata dall'Unione delle Camere Penali Italiane, partirà il 29 maggio da Cagliari e si svolgerà dalle 11 sulla scalinata del tribunale.

"Come camera penale di Cagliari abbiamo proposto questa iniziativa a staffetta a livello nazionale per mantenere alta l'attenzione sul tema delle condizioni nelle carceri e per coinvolgere la società civile - dice all'ANSA il presidente della Camera penale di Cagliari Franco Villa - partecipano professori universitari, garanti dei detenuti, rappresentanti di associazioni, ex detenuti, personale penitenziario, giornalisti e politici".

"L'idea è quella di consentire a chiunque di intervenire sul drammatico tema dei suicidi in carcere, dando voce a chi non l'ha. La manifestazione consentirà di rappresentare alla società civile la condizione inumana dei detenuti, nonché il degrado della realtà carceraria nella quale si vedono costretti a svolgere la propria attività lavorativa gli agenti di polizia penitenziaria e gli altri operatori - fa sapere, in una nota la camera penale di Cagliari - Le inefficienze del sistema, le mancate riforme, l'irresponsabile indifferenza della politica offrono l'immagine del fallimento di un sistema che costituisce la negazione stessa della democrazia".



