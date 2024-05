"Un giudice in Ungheria ha dichiarato in aula l'indirizzo in cui Ilaria sarebbe andata agli arresti domiciliari chiedendo ai giornalisti presenti di non divulgarlo. E' un metodo fascista e intimidatirio di procedere.

Cosí mia figlia non è assolutamente al sicuro". Lo ha ribadito il padre di Ilaria, Roberto Salis, nella tappa a Nuoro del suo tour elettorale in Sardegna a sostego della candidatura della figlia alle Europee con Avs.



