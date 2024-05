Morlupi vince con Formule mortali il 'Ceresio in giallo'

È François Morlupi, con il giallo "Formule mortali. La prima indagine dei Cinque di Monteverde" (Salani, 2023), il vincitore della quinta edizione del concorso letterario internazionale Ceresio in Giallo, competizione letteraria riservata a romanzi di genere giallo, thriller, noir e poliziesco nata da un'idea di Carla De Albertis e Jenny Santi.

Sul secondo gradino del podio della sezione romanzi editi Carlo Piano con "Il torto. Diciassette gradini verso l'inferno" (E/O, 2023) seguito da Antonio Boggio con "Delitto alla baia d'argento" (Piemme, 2023), Paola Barbato con "Il dono" (Piemme, 2023) e Bruno Morchio con "La fine è ignota" (Rizzoli, 2024), terzi a pari merito.

Morlupi, autore italo-francese nato a Roma nel 1983, è noto al grande pubblico degli amanti del genere per la serie dei Cinque di Monteverde di cui nel 2023 è uscito il prequel premiato nel Salone d'Onore di Palazzo Estense a Varese.

Vincitore di numerosi premi e riconoscimenti, vive a Roma, città in cui ambienta i suoi romanzi.

Il secondo classificato, Carlo Piano, è nato a Genova e precisamente nella periferia di Ponente, nel 1965 ma vive da tanti anni a Milano. Si è aggiudicato il secondo posto con il racconto della storia raggelante del serial killer Donato Walter Bilancia, caso che aveva seguito come inviato.

Antonio Boggio, presente a Varese per ritirare il terzo premio, nato e cresciuto in Sardegna, terra sempre presente nei suoi romanzi ambientati a Carloforte, vive e lavora a Cagliari nel settore navale.

Con lui terzi a pari merito ci sono Paola Barbato, milanese classe 1971, autrice pluripremiata e tra le prime donne a scrivere per Dylan Dog, e Bruno Morchio, genovese classe 1954.





