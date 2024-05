Alevtina Ioffe e Giuseppe Albanese protagonisti al Lirico

Gradito ritorno a Cagliari per la direttrice d'orchestra Alevtina Ioffe e per il pianista Giuseppe Albanese.

Venerdì 31 maggio, alle 20.30, e in replica sabato 1 giugno, alle 19, sono protagonisti del decimo appuntamento con la Stagione concertistica del Teatro Lirico di Cagliari.

La direttrice russa, apprezzata per la sua grande padronanza e maestria, guiderà coro e orchestra del Lirico dopo aver riscosso un grande consenso lo scorso giugno. Nata a Mosca nel 1981 Alevtina Ioffe è la prima donna russa alla quale è stata affidata la responsabilità di un teatro, il Michajlovskij di San Pietroburgo, in seguito alla scomparsa di Alexander Vedernikov.

Solista d'eccezione al pianoforte ritorna, dopo ben due applaudite presenze nella Stagione concertistica 2023, Giuseppe Albanese (Reggio Calabria, 1979), tra i più richiesti pianisti della sua generazione.

Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

Il programma musicale prevede: Concerto n. 3 in Do maggiore per pianoforte e orchestra op. 26 di Sergej Prokof'ev; Il Principe Igor: Danze polovesiane di Aleksandr Borodin; Il mandarino meraviglioso, suite da concerto op. 19 di Béla Bartók.

Lo spettacolo dura un'ora e 20 minuti circa compreso l'intervallo.



