Abbanoa, collegamento nuove condotte ad Assemini

Nell'ambito dei lavori di efficientamento delle reti idriche in corso ad Assemini, martedì 28 maggio i tecnici di Abbanoa procederanno al completamento dei collegamenti delle nuove condotte in via Tirso. In tutto il centro abitato sono previsti cali di pressione e interruzioni nella fascia oraria tra le 8.30 e le 18. Le squadre di Abbanoa eseguiranno tutte le manovre necessarie per limitare eventuali disservizi.

Dopo la sostituzione integrale di tre chilometri di condotte nel quartiere Piri Piri, Abbanoa ha avviato anche il secondo cantiere di efficientamento delle reti idriche finanziato con i fondi europei di sviluppo e coesione "Fsc". Si tratta di un ulteriore investimento di 900mila euro per il "lotto b" che porterà alla realizzazione di una nuova dorsale della rete idrica che attraverserà il centro abitato da una parte all'altra. Anche questo intervento rientra nel pacchetto di investimenti volti all'efficientamento delle reti idriche approvato dal Consiglio d'Amministrazione d'Abbanoa guidato dal presidente Franco Piga.

Negli ultimi anni Assemini è stata interessata da numerosi cantieri che hanno riguardato la sostituzione di tratti di rete soggetti a frequenti rotture e la dismissione di condotte in materiale plastico o in fibrocemento con tubazioni moderne in ghisa sferoidale: materiale che garantisce la migliore tenuta.

Gli interventi che verranno ora realizzati con il nuovo appalto riguardano ulteriori opere volte all'efficientamento idraulico, energetico e gestionale delle reti idriche di distribuzione di Assemini. Saranno interessate le vie Tirso, Coghinas, Carife, 2 Agosto, Monti e Coghe.



