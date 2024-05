Istat, peggiora qualità aria a Cagliari ma va meglio su rifiuti

Più veicoli a basse emissioni nel Tpl grazie alla crescita dell'elettrico a Cagliari dove, però, la quota di autobus a basse emissioni è molto inferiore alla media dei comuni capoluogo e dove i valori rilevati di polveri sottili (Pm10 e PM 2,5) doppiano il limite previsto dalla normativa. E' fosco il quadro che disegna l'Istat nel report Ambiente Urbano 2022, diffuso oggi dall'istituto di ricerca.

Per il capoluogo sardo, ma anche per Nuoro e Carbonia, va meglio il monitoraggio dell'ozono che non ha riscontrato giorni di superamento come invece è accaduto nelle città del nord Italia.

E se il 46,8% dei capoluoghi italiani è dotato di un servizio di raccolta dei rifiuti idoneo alla tariffazione puntuale (34,9% nel 2019), soltanto il 21,1% la applica effettivamente e solo Cagliari è virtuoso tra i capoluoghi metropolitani. Cagliari, inoltre, supera il target di raccolta differenziata con il 74,8%.



