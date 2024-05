Leone d'oro all'olio evo biologico Terracuza di Bolotana

Terracuza, l'olio bio dell'azienda guidata da Giacomo Nieddu, conquista il Leone d'oro international, nella categoria biologico. Il premio è stato assegnato a Nieddu, olivicoltore di Bolotana, a Toscolano Maderno, appuntamento organizzato da Olive & Italy, vero e proprio "Oscar" dell'olio extra vergine d'oliva. Terracuza è un olio extra vergine di oliva biologico, ottenuto da due cultivar autoctone sarde, nello specifico della catena montuosa del Marghine, la "Bosana" e la "Cariasina", lavorate con una tecnica di spremitura innovativa basata sulla tecnologia a ultrasuoni, per velocizzare i tempi di estrazione.

L'azienda, a gestione familiare punta alla tutela delle biodiversità ed è specializzata nel recupero e nella rimessa in produzione di piante e oliveti abbandonati. "Un premio per il duro lavoro in un territorio difficile perché collinare e poco favorevole, la nostra può essere definita olivicoltura eroica. I metodi di lavorazione in campo sono svolti manualmente e dobbiamo affrontare maggiori costi di produzione - spiega Nieddu - ma non ci fermiamo nel nostro progetto di salvaguardia degli oliveti terrazzati patrimonio del nostro territorio riconosciuto anche dall'Unesco".

Leonardo Salis, presidente Coldiretti Nuoro - Ogliastra mette in luce "questo riconoscimento premia la dedizione e l'impegno dell'azienda nella salvaguardia del settore olivicolo locale in territori non semplici per queste coltivazioni". Per il direttore di Coldiretti Nuoro - Ogliastra, Alessandro Serra "la sinergia tra le diverse componenti della produzione permette di ottenere un olio di altissima qualità, espressione autentica del nostro territorio".



