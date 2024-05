Il Teatro dallarmadio indaga le discriminazioni legate all'età

"Oltre ogni età, in presenza, in assenza e online". É il sottotitolo della rassegna itinerante Non è teatro, in programma dal 25 maggio al 4 luglio tra Cagliari, Tortolì, Pirri e la casa circondariale di Uta. Curata dal Teatro dallarmadio, con la direzione artistica di Fabio Marceddu e Antonello Murgia, propone spettacoli teatrali, performance, presentazioni di libri e proiezioni.

Marceddu e Murgia in questa quarta edizione puntano l'attenzione sull'ageismo, le discriminazioni legate all'età, "per dar voce a tutte le persone silenziate, che vivono in comunità protette o comunque distanti dalla vita attiva - spiegano - un festival inclusivo, aperto a un pubblico giovane e meno giovane, per sottolineare il valore aggiunto delle differenze".

La rassegna è nata in piena emergenza Covid e prosegue con la duplice modalità, con il pubblico coinvolto live, per il web e alcuni momenti in presenza ma collegati on line.

Tre i debutti: il 30 maggio a Casa Saddi a Pirri il Teatro dallarmadio porta in scena "Il virile in vinile. La massa è sfinita", di e con Fabio Marceddu e Antonello Murgia, che firma anche regia e musiche. Il 31 sempre a Casa Saddi, prima volta per "Being Wilma Goich. Le colline sono in fiore!, di e con Francesca Falchi, in collaborazione con il Teatro dallarmadio. A seguire, l'esordio di "La super santa in Holy lesson n.1. Tutto quello che dovete sapere per diventare Sant3, di e con Vanessa Aroff Podda, in collaborazione con il Teatro dallarmadio.

Il 6 giugno a Cagliari, al Cinema Odissea, alle 21, in prima nazionale sarà presentato il documentario " Sui tetti di chi dorme", dedicato a Giorgio Todde, regia e musiche originali di Antonello Murgia. Il 2, ancora a Cagliari nella Casa di accoglienza per anziani Vittorio Emanuele a Terramaini, alle 16 Rossella Faa propone "Bella bella sa beccesa". L'11 giugno nel carcere di Uta va in scena Òja, O ma', Le mamme eterne, tratto da "Mia madre e altre catastrofi" di Francesco Abate, con Rossella Faa e Fabio Marceddu, regia e adattamento teatrale di Marceddu e Murgia.

Nel ricco cartellone ancora, Lucido Sottile, Valentina Fadda e Angelo Trofa della compagnia Batisfera, Rossolevante Teatro, Rita Atzeri e Donatella Martina Cabras.



